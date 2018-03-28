Россия уступила французам, у «Милана» можем смениться владелец, РФС ограничил «Тосно». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 марта.
1. Сборная Россия уступила Франции в товарищеском матче
Вспоминаем, как это было.
2. УЕФА разрешил футболистам играть за новый клуб в плей-офф ЛЧ после перехода
Речь идет о четвертой замене и о заявке новый игроков в плей-офф Лиги чемпионов.
3. РФС запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов
Причина запрета кроется в долгах клуба.
4. Американский миллиардер может стать новым владельцем «Милана»
Состояние бизнесмена оценивается в 7,4 млрд долларов.
5. На «Сан-Сиро» будут проходить свадьбы
Подобные мероприятия будут проводиться с осени следующего года.
Фото: Global Look Press