Россия укрепила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ростов

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Если Россия закончит сезон-2016/17 на шестом или пятом месте в таблице коэффициентов, то в еврокубках-2017/18 будет представлена шестью клубами.

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА и немного оторвалась от Португалии.

Результаты российских клубов: «Фенербахче» — «Краснодар» — 1:1, «Спарта» — «Ростов» — 1:1, «Зенит» — «Андерлехт» — 3:1. В сумме это принесло России 0,8 балла.

Из португальских клубов выступал только «Порту», который проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2. Португалия не заработала ни одного балла.

Суммарный коэффициент России составляет 50,332, а Португалии — 49,332.

Фото: Global Look Press

Источник: eurocups

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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