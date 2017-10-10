Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России разошлась миром с Ираном. Сердар Азмун забил гол.
Товарищеский матч.
СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ ИРАНА 1:1 (0:0)
Казань. 10 октября.
Стадион: Казань-Арена, 24 183 зрителей.
Судья: Милорад Мажич (Сербия).
Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Фернандес (Самедов, 66), Кудряшов, Тарасов (Кузяев, 64), Рауш, Ерохин, Миранчук (Полоз, 56), Кокорин, Смолов (Заболотный, 83).
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эбрахими, Пуралиганджи, Амири, Эззатоллахи (Чешми, 80), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаеи, 64), Тареми
Голы: 0:1 – 57 Азмун, 1:1 – 74 Полоз.
10 (7) удары (в створ) 5 (4)
17 фолы 13
3 угловые 1
2 офсайды 1
63 % владения мячом 37
Долгое время команды не могли открыть счет, да и моментов было совсем мало. Но в итоге, во втором тайме, Азмун забил в ворота Лунева, что слегка подстегнуло россиян. Усилиями Дмитрия Полоза равенство было восстановлено, но на большее подопечных Станислава Черчесова не хватило — 1:1.
Фото: твиттер сборной России
Источник: Еженедельник «Футбол»