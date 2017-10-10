Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России разошлась миром с Ираном. Сердар Азмун забил гол.

Товарищеский матч.

СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ ИРАНА 1:1 (0:0)

Казань. 10 октября.

Стадион: Казань-Арена, 24 183 зрителей.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Фернандес (Самедов, 66), Кудряшов, Тарасов (Кузяев, 64), Рауш, Ерохин, Миранчук (Полоз, 56), Кокорин, Смолов (Заболотный, 83).

Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эбрахими, Пуралиганджи, Амири, Эззатоллахи (Чешми, 80), Джаханбахш (Годдос, 64), Азмун (Резаеи, 64), Тареми

Голы: 0:1 – 57 Азмун, 1:1 – 74 Полоз.

10 (7) удары (в створ) 5 (4)

17 фолы 13

3 угловые 1

2 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Долгое время команды не могли открыть счет, да и моментов было совсем мало. Но в итоге, во втором тайме, Азмун забил в ворота Лунева, что слегка подстегнуло россиян. Усилиями Дмитрия Полоза равенство было восстановлено, но на большее подопечных Станислава Черчесова не хватило — 1:1.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»