Россия стала победителем Кубка легенд-2018

Сборная России выиграла в Кубке Легенд-2018, проходивший в эти выходные в Москве. В финале со счетом 8:4 была повержена команда Португалии.
В Кубке Легенд принимали участие команды из России, Португалии, Италии, Франции, Германии, а также сборная Звезд футбола. Членами команд были известные в прошлом футболисты стран Европы. Турнир проводится с 2009 года. Сборная России стала победительницей Кубка в десятый раз подряд.
Россия — Португалия — 8:4 (3:2)
Голы: Хлестов, Титов (2), Смертин, Павлюченко, Широков (2), Головской.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Сергей Дроняев