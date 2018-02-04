Россия стала победителем Кубка легенд-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Международный турнир «Кубок легенд». Москва. МСА Лужники. 3 февраля 2018 г.

Сборная России выиграла в Кубке Легенд-2018, проходивший в эти выходные в Москве. В финале со счетом 8:4 была повержена команда Португалии.

В Кубке Легенд принимали участие команды из России, Португалии, Италии, Франции, Германии, а также сборная Звезд футбола. Членами команд были известные в прошлом футболисты стран Европы. Турнир проводится с 2009 года. Сборная России стала победительницей Кубка в десятый раз подряд.

Фотография победителей!

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Россия — Португалия — 8:4 (3:2)
Голы: Хлестов, Титов (2), Смертин, Павлюченко, Широков (2), Головской.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

 

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