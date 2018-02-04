Россия стала победителем Кубка легенд-2018

Сборная России выиграла в Кубке Легенд-2018, проходивший в эти выходные в Москве. В финале со счетом 8:4 была повержена команда Португалии.

В Кубке Легенд принимали участие команды из России, Португалии, Италии, Франции, Германии, а также сборная Звезд футбола. Членами команд были известные в прошлом футболисты стран Европы. Турнир проводится с 2009 года. Сборная России стала победительницей Кубка в десятый раз подряд.

Фотография победителей! A post shared by Кубок Легенд // Legends Cup (@legendscup2018) on Feb 4, 2018 at 6:11am PST

Россия — Португалия — 8:4 (3:2)

Голы: Хлестов, Титов (2), Смертин, Павлюченко, Широков (2), Головской.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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