Россия открывает Кубок конфедераций матчем против Новой Зеландии. Онлайн дня

Россия впервые в истории проводит Кубок конфедераций — турнир, предшествующий чемпионату мира. Наша команда сыграет в компании с 7 лучшими сборными своих региональных зон, а первая игра состоится уже сегодня — против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Еженедельник «Футбол» будет освещать главное событие футбольного лета и приглашает Вас на первый онлайн турнира.

13:57 — Стало известно, что церемония открытия Кубка конфедераций-2017 начнется в 16:00 на стадионе «Санкт-Петербург»

13:55 — В преддверии старта Кубка конфедераций на стадионе «Динамо» состоялся матч между фанатами сборных России и Новой Зеландии, которые сыграют в матче открытия. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва наша команда пропустила три мяча. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

13:53 — Болельщики сборных России и Новой Зеландии в преддверии матча открытия Кубка конфедераций возложили цветы к памятнику участникам матча в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Возложение цветов состоялось около стадиона «Динамо» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло во время перерыва в товарищеском матче между болельщиками сборных.

Матч в блокадном Ленинграде прошел 31 мая 1942 года. В нем сыграли местное «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода. Памятник участникам того матча открылся в 2012 году на стадионе «Динамо». (с) ТАСС

13:33 — Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что не может объяснить отъезд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы из состава национальной команды. По его словам, болельщикам необходимо знать правду об этой ситуации.

«Как воспринял историю с отъездом Артема Дзюбы из сборной? Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.

Допускаю ли, что у форварда возникли разногласия с тренерским штабом сборной? Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей», — рассказал Борис Игнатьев. (с) «Спорт-Экспресс»

13:12 — Проблема реализации билетов на казанские матчи серьезно беспокоит как ФИФА, так и руководство столицы Татарстана. В Казани уже начали раздавать бесплатные билеты.

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов. Как сообщается, к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани.

По имеющимся данным, на матч Мексики и Португалии было продано 23 тысячи билетов, при том, что «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. Сообщается, что 2 тысячи билетов будет реализовано через МЧС республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе. Отметим, что обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места. (с) БИЗНЕС Online

13:08 — Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной России по футболу в первом матче Кубка конфедераций.

Так, свои предсказания кот по кличке Ахилл делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ему предлагают выбрать одну из двух мисок с кормом. При этом рядом с мисками находятся флаги двух команд, которым предстоит сыграть в том или ином матче турнира. К какой из двух мисок подойдет кот, та команда и будет считаться победителем матча.

Сегодня кот выбирал между Россией и Новой Зеландией — сборные двух стран встретятся сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге. Как отмечается, кот подошел к миске с флагом России, но не стал из нее есть, а просто улегся рядом (предположительно, постеснялся большого количества журналистов вокруг). (с) РИА-Новости

12:54 — Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин отметил, что хочет увидеть красивую игру от сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

«Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу. Конечно, хочется и красивой игры. Чего уж говорить, это тоже важно», — заявил Александр Овечкин. (с) ТАСС

12:50 — Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что команда Новой Зеландии приехала на Кубок конфедераций не отбывать номер и сборной России придется не просто в стартовой встрече.

«Мы не знаем команду из Новой Зеландии, поэтому первый тайм наши ребята будут присматриваться к сопернику. Посмотрим, как новозеландцы будут играть: от обороны или делать акцент на атаку. Мне кажется, они будут больше обороняться, потому что уровень футболистов у нас выше. В связи с этим, нам придется не так уж легко. При этом надо побеждать, потому что первая игра всегда очень важна психологически. Если побеждаем – у нас три очка, с которыми станем лидерами группы. И при хорошем результате во втором матче, шансы на выход из группы резко возрастут.

Хороший ли соперник новозеландцы для стартового матча? У них есть свой стиль, дух и они приехали явно не номер отбывать. Самоотдача у них будет сумасшедшая, и они будут играть с первой до последней минуты, несмотря на счет на табло. Но, конечно, я считаю, что наша сборная сильнее, хотя на футбольном поле нет фаворитов. Англия, например, всегда на бумаге фаворит, но они все время проваливаются.

В общем, думаю, что мы победим – 3:1», — рассказал Канчельскис. (с) «Спорт-Экспресс»

Game day vs Russia in Confeds Cup! Let’s shock a few people! @NZ_Football @FIFAcom @FIFAWorldCup #RUSNZL pic.twitter.com/BX51XKgsOM

— Clayton Lewis (@Clayton_Lewis10) 17 июня 2017 г.