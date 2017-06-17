Россия открывает Кубок конфедераций матчем против Новой Зеландии. Онлайн дня

Россия впервые в истории проводит Кубок конфедераций — турнир, предшествующий чемпионату мира. Наша команда сыграет в компании с 7 лучшими сборными своих региональных зон, а первая игра состоится уже сегодня — против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Еженедельник «Футбол» будет освещать главное событие футбольного лета и приглашает Вас на первый онлайн турнира.

13:57 — Стало известно, что церемония открытия Кубка конфедераций-2017 начнется в 16:00 на стадионе «Санкт-Петербург»

13:55 — В преддверии старта Кубка конфедераций на стадионе «Динамо» состоялся матч между фанатами сборных России и Новой Зеландии, которые сыграют в матче открытия. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва наша команда пропустила три мяча. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

13:53 — Болельщики сборных России и Новой Зеландии в преддверии матча открытия Кубка конфедераций возложили цветы к памятнику участникам матча в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Возложение цветов состоялось около стадиона «Динамо» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло во время перерыва в товарищеском матче между болельщиками сборных.

Матч в блокадном Ленинграде прошел 31 мая 1942 года. В нем сыграли местное «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода. Памятник участникам того матча открылся в 2012 году на стадионе «Динамо». (с) ТАСС

13:33 — Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что не может объяснить отъезд нападающего «Зенита» Артема Дзюбы из состава национальной команды. По его словам, болельщикам необходимо знать правду об этой ситуации.

«Как воспринял историю с отъездом Артема Дзюбы из сборной? Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.

Допускаю ли, что у форварда возникли разногласия с тренерским штабом сборной? Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей», — рассказал Борис Игнатьев. (с) «Спорт-Экспресс»

13:12 — Проблема реализации билетов на казанские матчи серьезно беспокоит как ФИФА, так и руководство столицы Татарстана. В Казани уже начали раздавать бесплатные билеты.

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов. Как сообщается, к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани.

По имеющимся данным, на матч Мексики и Португалии было продано 23 тысячи билетов, при том, что «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. Сообщается, что 2 тысячи билетов будет реализовано через МЧС республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе. Отметим, что обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места. (с) БИЗНЕС Online

13:08 — Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной России по футболу в первом матче Кубка конфедераций.

Так, свои предсказания кот по кличке Ахилл делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ему предлагают выбрать одну из двух мисок с кормом. При этом рядом с мисками находятся флаги двух команд, которым предстоит сыграть в том или ином матче турнира. К какой из двух мисок подойдет кот, та команда и будет считаться победителем матча.

Сегодня кот выбирал между Россией и Новой Зеландией — сборные двух стран встретятся сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге. Как отмечается, кот подошел к миске с флагом России, но не стал из нее есть, а просто улегся рядом (предположительно, постеснялся большого количества журналистов вокруг). (с) РИА-Новости

12:54 — Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин отметил, что хочет увидеть красивую игру от сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

«Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу. Конечно, хочется и красивой игры. Чего уж говорить, это тоже важно», — заявил Александр Овечкин. (с) ТАСС

12:50 — Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что команда Новой Зеландии приехала на Кубок конфедераций не отбывать номер и сборной России придется не просто в стартовой встрече.

«Мы не знаем команду из Новой Зеландии, поэтому первый тайм наши ребята будут присматриваться к сопернику. Посмотрим, как новозеландцы будут играть: от обороны или делать акцент на атаку. Мне кажется, они будут больше обороняться, потому что уровень футболистов у нас выше. В связи с этим, нам придется не так уж легко. При этом надо побеждать, потому что первая игра всегда очень важна психологически. Если побеждаем – у нас три очка, с которыми станем лидерами группы. И при хорошем результате во втором матче, шансы на выход из группы резко возрастут.

Хороший ли соперник новозеландцы для стартового матча? У них есть свой стиль, дух и они приехали явно не номер отбывать. Самоотдача у них будет сумасшедшая, и они будут играть с первой до последней минуты, несмотря на счет на табло. Но, конечно, я считаю, что наша сборная сильнее, хотя на футбольном поле нет фаворитов. Англия, например, всегда на бумаге фаворит, но они все время проваливаются.

В общем, думаю, что мы победим – 3:1», — рассказал Канчельскис. (с) «Спорт-Экспресс»

12:33 — Полузащитник сборной Новой Зеландии Клейтон Льюис в своем Твиттере опубликовал фотографию с тренировки национальной команды перед стартовым матчем Кубка конфередаций-2017 против России.

«День игры против России! Давайте удивим некоторых людей!», — написал Льюис.

12:25 — Министр спорта РФ Павел Колобков признался, что его сильно впечатлили товарищеские матчи сборной России, которые команда провела в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

«Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление, – сказал Колобков. (с) «Р-Спорт»

12:13 — Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что нет причин для беспокойства в преддверии первого матча национальной команды на домашнем Кубке конфедераций-2017 против Новой Зеландии.

«Фаворит этого матча, конечно, сборная России, потому что у нас футболисты более высокого класса. Плюс мы играем дома. Особых проблем сегодня у нас быть не должно. Разве что предстартовое волнение может возникнуть. Мы должны обыграть Новую Зеландию со счетом 2:0. Крупная победа вряд ли случится», — заявил Руслан Нигматуллин. (с) «Спорт-Экспресс»

Вчера команда еженедельника добралась до Санкт-Петербурга и провела полную ревизию одиозной арены на Крестовском Острове.

«Санкт-Петербург арена находится на Крестовском острове. Здесь за тенистыми аллеями и зеркальными каналами прячутся такие особняки, что анекдот про бедненький, но чистенький Эрмитаж становится правдой жизни. Крестовский – это питерская «Рублевка». И даже громадный стадион найти на ней с первого раза не так просто. А найти заезд для машины – и вовсе задача, сравнима с ЕГЭ по географии. Тем более если полиция на все ваши вопросы пожимает плечами, и безнадежно машет на вас рукой. Но как только вы найдете заезд на стадион вас ждет очередной тест – досмотр»

Сборная. LIVE. День второй. 16 июня. Анекдот-арена

11:30 — Сегодня Алан Дзагоев за сборную точно не сыграет и пропустит очередной крупный турнир из-за проблем со здоровьем, но сегодня ему нет повода грустить, у него день рождения. Полузащитнику ЦСКА исполняется 27 лет. За свою карьеру он трижды становился чемпионом России, выиграл четыре национальных кубка, а на Евро-2012 стал лучшим бомбардиром турнира, забив четыре гола.

11:20 — Ведущий российский форвард Федор Смолов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесов пытается привить сбалансированный футбол с уклоном в атаку. Но если у тебя не все в порядке с защитой, трудно бежать с шашками наголо вперед. Должна быть дисциплина. При этом футбол на Кубке конфедераций сборная России покажет атакующий, вот увидите.

Если нужно охарактеризовать сборную Черчесова одним словом, то я загляну в будущее и скажу «дерзкая». Мне так хочется. Много молодых ребят, у которых есть задор, плюс харизма тренера, его темперамент. Если все это сложить вместе, получится что-то хорошее.

В первую очередь важен результат, но и содержание тоже немаловажно. Хотел бы сказать, что к теме «мы говно» я никакого отношения не имею. Никогда не скажу такого ни про сборную, ни про себя, ни про членов тренерского штаба или партнеров по команде.

Перед нами стоит сложная задача вернуть уважение к сборной России, потому что сейчас люди довольно скептически к ней относятся. Нужно вернуть любовь болельщиков и веру в команду. Тогда можно будет сказать: «Все это было не зря», – заявил Федор Смолов. (с) «Чемпионат»

Confederations cup soon🇷🇺⚽️😝 Photo by @photoponomarev A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jun 10, 2017 at 10:17am PDT

Сборная. Live. 15 июня. День 1. Государева дорога

11:15 — Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о стоимости билетов на матчи Кубка конфедераций для российских болельщиков.

«Цена билетов устанавливается ФИФА, исходя из текущей конъюнктуры, из предыдущих чемпионатов. У нас ФИФА пошла на беспрецедентную меру: введена четвертая категория только для россиян. Ее минимальная стоимость – 950 рублей.

Матчи сборной России в приоритете, на матчи других команд билеты раскупаются менее активно. Однако мы рассчитываем, что с первым ударом по мячу поднимется интерес к турниру, люди захотят увидеть матчи», — сказал Виталий Мутко. (с) «Спорт-Экспресс»

11:00 — Станислав Черчесов — о количестве форвардов в игре против Новой Зеландии: «Вопрос правильный. Потому что с Венгрией мы играли одну схему, с Чили – другую. Некоторые нюансы нам надо понять во время тренировки. Из этого и будем исходить. А сколько будет форвардов – даже если знаю, говорить не буду. Дипломатично? Ни о чем? Так это называется? – сказал Черчесов. (с) «Спорт-Экспресс»

Кубок конфигураций. Как Россия будет играть на домашней репетиции чемпионата мира

Фото: Сергей Дроняев

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