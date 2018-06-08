Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА, Александр Ташаев расторгает контракт с «Динамо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.
1. Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Нас обошли Кот-д’Ивуар и Гвинея, но мы все еще опережаем Македонию и Сальвадор.
2. «Зенит» заинтересован в приобретении Марека Гамшика
Какую же сумму нужно предложить лидеру «Наполи», чтобы эта новость не звучала как анекдот.
3. Александр Ташаев написал заявление об увольнении из «Динамо»
В пресс-службе «бело-голубых» от комментариев отказались, но неофициальные источники уверяют, что Ташаев именно так и сделал.
4. Хаби Алонсо и Рауль возглавят юношеские команды «Реала»
Легенды недавнего прошлого продолжают оккупировать клубную структуру «галактикос».
5. «Барселона» интересуется спортивным директором «Хетафе»
У «сине-гранатовых» есть основания быть недовольными текущей трансферной деятельностью.
6. Андрея Аршавина второй раз подряд признали игроком месяца в Казахстане
Не вошедший в заявку сборной России 37-летний ветеран разрывает казахский чемпионат.
Фото: Сергей Дроняев