Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА, Александр Ташаев расторгает контракт с «Динамо». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.

1. Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Нас обошли Кот-д’Ивуар и Гвинея, но мы все еще опережаем Македонию и Сальвадор.

2. «Зенит» заинтересован в приобретении Марека Гамшика

Какую же сумму нужно предложить лидеру «Наполи», чтобы эта новость не звучала как анекдот. 

3. Александр Ташаев написал заявление об увольнении из «Динамо»

В пресс-службе «бело-голубых» от комментариев отказались, но неофициальные источники уверяют, что Ташаев именно так и сделал.

4. Хаби Алонсо и Рауль возглавят юношеские команды «Реала»

Легенды недавнего прошлого продолжают оккупировать клубную структуру «галактикос».

5. «Барселона» интересуется спортивным директором «Хетафе»

У  «сине-гранатовых» есть основания быть недовольными текущей трансферной деятельностью.

6. Андрея Аршавина второй раз подряд признали игроком месяца в Казахстане

Не вошедший в заявку сборной России 37-летний ветеран разрывает казахский чемпионат.

Фото: Сергей Дроняев

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