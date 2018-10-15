Россия обеспечила себе попадание во 2-ю корзину при жеребьёвке отбора Евро-2020

Россия забронировала место во 2-й корзине жеребьевки. Помогло успешное выступление в Лиге наций.

Сборная России попала во 2-ю корзину отбора Чемпионата Европы 2020 благодаря победе над Турцией (2:0). После 3-го матча группового этапа Лиги наций УЕФА отечественная команда обеспечила себе как минимум второе место в группе 2 Лиги B.

Впервые распределение команд по корзинам перед жеребьевкой Евро-2020 будет осуществлено не с помощью рейтинга сборных УЕФА, а при помощи общего рейтинга сборных в Лиге наций. Сборная России выступает в Лиге B. В этом дивизионе, чтобы избежать попадания в третью корзину, командам достаточно занять минимум второе место в своей группе. Таким образом, сборная России при жеребьевке отборочного турнира Евро-2020 будет находиться во второй корзине.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдёт в Дублине 2 декабря. Все 55 сборных будут разбиты на следующие корзины:

— четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А;

— первая корзина (команды с 5-го по 10-е места в общем рейтинге сборных Лиги наций);

— вторая корзина (команды с 11-го по 20-е места);

— третья корзина (команды с 21-го по 30-е места);

— четвертая корзина (команды с 31-го по 40-е места);

— пятая корзина (команды с 41-го по 50-е места);

— шестая корзина (команды с 51-го по 55-е места).

Команды будут поделены на пять групп по пять команд (группы A, B, C, D, E) и пять групп по шесть команд (F, G, H, I, J). Четыре команды из Лиги наций, занявшие первые места в группах Лиги А, будут распределены в группы A, B, C и D.

Отметим, что главным показателем в общем рейтинге сборных Лиги наций является место, которая команда заняла в своей группе. Затем учитывается количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, голов на выезде, побед, побед на выезде, дисциплинарные очки и рейтинг сборной.

Фото: оф. сайт УЕФА

Источник: оф. сайт УЕФА