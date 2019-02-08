Россия – 50-я в рейтинге ФИФА, Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 февраля.
1. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
В Риме прошли выборы президента УЕФА.
2. ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных
Россия – 50-я в списке.
3. Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона
Восстановление от травмы ахилла затянулось.
4. «Бавария» объявила о трансфере 19-летнего нападающего Янн-Фите Арпа
Сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
5. Александр Дюков покинет пост в «Зените», если станет президентом РФС
Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента.
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Фото: Global Look Press