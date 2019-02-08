Россия – 50-я в рейтинге ФИФА, Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Чеферин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 февраля.

1. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

В Риме прошли выборы президента УЕФА.

2. ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных

Россия – 50-я в списке.

3. Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона 

Восстановление от травмы ахилла затянулось.

4. «Бавария» объявила о трансфере 19-летнего нападающего Янн-Фите Арпа

Сумма трансфера составила 2,5 млн евро.

5. Александр Дюков покинет пост в «Зените», если станет президентом РФС

Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента.

Олег Кононов: «В моих командах неприятные вещи игрокам говорю только я», — читайте интервью дня.

Фото: Global Look Press

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