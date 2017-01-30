Российский игрок «Динамо» находится на просмотре в чешском клубе

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, что российский полузащитник бело-голубых Владислав Левин находится на просмотре в чешской «Млада Болеслав». Он не исключил, что футболист подпишет контракт с этим клубом.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел два матча в ФНЛ и 13 (два гола) – за «Динамо-2» в ПФЛ.

«Действительно, футболист находится на просмотре в чешском клубе, но официальных документов никто не подписывал. Не исключаю, что это произойдет в дальнейшем, — заявил Голубин.

Фото: ФК «Динамо»
Источник: Советский Спорт

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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