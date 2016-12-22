Российский фанат, задержанный на Евро-2016, отпущен из тюрьмы

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Евро-2016

Николая Морозова – одного из трех российских фанатов, задержанных за беспорядки во время Евро-2016, – выпустили из французской тюрьмы. Об этом рассказал консул генерального консульства РФ в Марселе Даниил Болтакс. 

«Николай Морозов освобожден из-под стражи и возвращается в Россию. Сейчас он находится в самолете или уже в небе над Францией», – сообщил дипломат.

Другой фанат Алексей Ерунов будет освобожден в январе. Третий – Сергей Горбачев – мог выйти на свободу уже сейчас, но остался в тюрьме до января в знак солидарности с Еруновым.

Французский суд приговорил трех российских фанатов к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба «Арсенала» Горбачев – на 18 месяцев, болельщик московского «Динамо» Морозов – на один год.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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