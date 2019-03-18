Российские журналисты получат диплом «Фэйр Плей»

Журналисты отдела спорта «Комсомольской правды» получат диплом «Фэйр Плей» от Международного комитета за продвижение идеалов спортивного благородства.

«КП» на протяжении 25 лет проводит конкурс «Джентльмен года», поощряющий самых честных и благородных футболистов. Каждый декабрь победитель получает черный смокинг и символическую бабочку.

Президент Международного комитета «Фэйр Плей» венгерский чемпион-фехтовальщик и хирург-кардиолог доктор Йено Камути, «Джентльмен года» должен быть отмечен за оригинальность идеи и за упорство, с которым газета на протяжении долгих лет организует церемонию. И это уже не говоря о том, что благодаря многолетнему постоянству все больше болельщиков приобщаются к идеалам спортивного благородства».

«Джентльмен года» номинирован на высшую международную награду Комитета Фэйр Плей России при ОКР. На голосовании Исполкома Международного комитета все 15 представителей-иностранцев единогласно поддержали российского «Джентльмена».

Среди тех, кто принимал решение, был и президент Федерации спортивных журналистов России, зам.главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Главный приз – трофей Пьера де Куьертена за «Акт Благородства» получит итальянский футболист Фабио Карамел, выступающий в подвале итальянского футбола. Неожиданно для партнеров по команде абсолютно здоровый футболист попал в госпиталь. Накануне важного матча выяснилось: если тяжело больному и совершенно незнакомому Фабио Карамелу пациенту госпиталя не проведут пересадки одного из органов, тот обречен. И Карамел лег под нож хирурга. Очнувшись от наркоза, футболист узнал, что незнакомец спасен и только благодаря его усилиям. На днях президент Италии наградил Фабио Карамела за это самопожертвование высокой правительственной наградой.

Дата церемония награждения еще не анонсирована.

Источник: «Российская Газета» , «Комсомольская Правда»

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею