Российские хоккеисты уступили канадцам, «Амкар» и «Енисей» выиграли в первых стыковых матчах. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 мая.

1. Сборная России по хоккею уступила Канаде в овертайме



Впервые с 2013 года наша сборная не вышла в первую четверку на мировых первенствах.

2. Премьер-лига. Стыковые матчи

«Амкар» победил «Тамбов», «Енисей» разгромил «Анжи».

3. Саранская «Мордовия» вернулась в ФНЛ

Ранее клуб успешно прошел лицензирование для участия в лиге.

4. Владелец «Тосно» продаст 50% акций клуба нескольким инвесторам

Это делается, чтобы чтобы спасти команду.

5. Хавбек «Кальяри» дисквалифицирован на полгода за допинг

У него обнаружен гидрохлоротиазид.

Фото: Global Look Press

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