Российские хоккеисты уступили канадцам, «Амкар» и «Енисей» выиграли в первых стыковых матчах. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 мая.
1. Сборная России по хоккею уступила Канаде в овертайме
Впервые с 2013 года наша сборная не вышла в первую четверку на мировых первенствах.
2. Премьер-лига. Стыковые матчи
«Амкар» победил «Тамбов», «Енисей» разгромил «Анжи».
3. Саранская «Мордовия» вернулась в ФНЛ
Ранее клуб успешно прошел лицензирование для участия в лиге.
4. Владелец «Тосно» продаст 50% акций клуба нескольким инвесторам
Это делается, чтобы чтобы спасти команду.
5. Хавбек «Кальяри» дисквалифицирован на полгода за допинг
У него обнаружен гидрохлоротиазид.
Фото: Global Look Press