Российские хоккеисты уступили канадцам, «Амкар» и «Енисей» выиграли в первых стыковых матчах. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Амкар-СКА

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 мая.

1. Сборная России по хоккею уступила Канаде в овертайме

Впервые с 2013 года наша сборная не вышла в первую четверку на мировых первенствах.

2. Премьер-лига. Стыковые матчи

«Амкар» победил «Тамбов», «Енисей» разгромил «Анжи».

3. Саранская «Мордовия» вернулась в ФНЛ

Ранее клуб успешно прошел лицензирование для участия в лиге.

4. Владелец «Тосно» продаст 50% акций клуба нескольким инвесторам

Это делается, чтобы чтобы спасти команду.

5. Хавбек «Кальяри» дисквалифицирован на полгода за допинг

У него обнаружен гидрохлоротиазид.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов, УЕФА подозревает «ПСЖ», Каряка ушел из «Амкара». Главные новости дня

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

«ПСЖ» грозит отстранение, последний российский клуб закончил выступление в еврокубках. Главные новости дня

Анчелотти

Поражение «Локомотива», обвинения для Аллегри, Анчелотти сватают в РФПЛ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 