Российские клубы в ЛЕ, «Рубин» — первый четвертьфиналист кубка России, книга жалоб Юрия Семина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 октября.

1. «Зенит» в домашнем матче победил «Бордо», «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс», а «Краснодар» уступил «Стандарду» в Льеже

Эти и другие результаты 3-го тура Лиги Европы.

2. Гол Азмуна помог «Рубину» обыграть «Динамо»

Казанцы — первые четвертьфиналисты розыгрыша кубка России.

3. Юрий Семин написал книгу о том, как ему мешают работать в «Локомотиве»

В ней тренер жестко высказывается о руководстве железнодорожного клуба – Илье Геркусе и Эрике Штоффельсхаусе.

4. «Спартак» и ЦСКА заработали почти 50 млн евро в минувшей ЛЧ

УЕФА объявил суммы, заработанные участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

5. Брат Александра Кокорина: «Нас оскорбили! Водитель сказал: «Петух!»

Хроника падения.

Фото: Сергей Дроняев

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