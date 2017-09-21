Российские клубы в борьбе за кубок, ФИФА подозревает «Челси» в обмане, Сорокин избран в совет ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.

1. Кубок России. 1/16 финала. Результаты

«Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл «Авангарду», «Краснодар» уступил «Томи».

2. Алексей Сорокин: «Очень важно, что удалось сохранить

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин избран в совет ФИФА.

3. На новой арене «Атлетико» пройдет

На арене «Ванда Метрополитано» состоится финал Лиги чемпионов.

4. ФИФА снова подозревает

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет открывает расследования такого характера в отношении клуба Романа Абрамовича.

5. FIFPro назвала

11 футболистов из данного списка составят команду года по версии организации.

Фото: Сергей Дроняев

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