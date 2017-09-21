Российские клубы в борьбе за кубок, ФИФА подозревает «Челси» в обмане, Сорокин избран в совет ФИФА. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 20 сентября 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.

1. Кубок России. 1/16 финала. Результаты дня

 «Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл «Авангарду», «Краснодар» уступил «Томи».

2. Алексей Сорокин: «Очень важно, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин избран в совет ФИФА.

3. На новой арене «Атлетико» пройдет финал Лиги чемпионов

На арене «Ванда Метрополитано» состоится финал Лиги чемпионов.

4. ФИФА снова подозревает «Челси» в нарушении правил переходов юных игроков

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет открывает расследования такого характера в отношении клуба Романа Абрамовича.

5. FIFPro назвала 55 лучших футболистов сезона-2016/17

11 футболистов из данного списка составят команду года по версии организации.

Фото: Сергей Дроняев

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