Российские клубы в борьбе за кубок, ФИФА подозревает «Челси» в обмане, Сорокин избран в совет ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.
1. Кубок России. 1/16 финала. Результаты дня
«Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл «Авангарду», «Краснодар» уступил «Томи».
2. Алексей Сорокин: «Очень важно, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола»
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин избран в совет ФИФА.
3. На новой арене «Атлетико» пройдет финал Лиги чемпионов
На арене «Ванда Метрополитано» состоится финал Лиги чемпионов.
4. ФИФА снова подозревает «Челси» в нарушении правил переходов юных игроков
ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет открывает расследования такого характера в отношении клуба Романа Абрамовича.
5. FIFPro назвала 55 лучших футболистов сезона-2016/17
11 футболистов из данного списка составят команду года по версии организации.
Фото: Сергей Дроняев