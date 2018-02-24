Российские клубы узнали соперников по Лиге Европы, FA открыла дело против Пепа Гвардиолы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня.
1. Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
ЦСКА — Лион, РБ Лейпциг — Зенит, Атлетико Мадрид — Локомотив.
2. Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
Шестое место по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2019/20.
3. Сборная России по хоккею одолела Чехию и вышла финал ОИ впервые за 20 лет
В финале россияне сыграют с немцами.
4. Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Пепу Гвардиоле
Специалист продемонстрировал политический символ.
5. Четыре болельщика «Спартака» предстанут перед судом Испании за участие в беспорядках в Бильбао
Полиция информирует о том, что пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ.
Фото: Global Look Press