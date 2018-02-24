Российские клубы узнали соперников по Лиге Европы, FA открыла дело против Пепа Гвардиолы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня.

1. Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы.

ЦСКА — Лион, РБ Лейпциг — Зенит, Атлетико Мадрид — Локомотив.

2. Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Шестое место по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2019/20.

3. Сборная России по хоккею одолела Чехию и вышла финал ОИ впервые за 20 лет

В финале россияне сыграют с немцами.

4. Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Пепу Гвардиоле

Специалист продемонстрировал политический символ.

5. Четыре болельщика «Спартака» предстанут перед судом Испании за участие в беспорядках в Бильбао

Полиция информирует о том, что пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1