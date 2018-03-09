Российские клубы уступили в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы, «ПСЖ» претендует на Антонио Конте, Пер Мертезакер завершает карьеру. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

ЦСКА Лион

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 марта.

1. Лига Европы, 1/8 финала, первые матчи

«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Атлетико»,  «Зенит» уступил «РБ Лейпцигу», ЦСКА проиграл «Лиону».

2. «ПСЖ» начал переговоры с представителями Антонио Конте

Итальянец готов рассматривать предложения из-за разногласий с руководством «Челси».

3. Пер Мертезакер организует свой прощальный матч

Защитник «Арсенала» завершит карьеру после этого сезона.

4. Сергей Семак: «Хотел бы стать тренером «ПСЖ» через 5-10 лет»

Главный тренер «Уфы» заявил о желании вернуться в клуб, в котором когда-то играл.

5. Игроки «Мордовии» отказываются выступать за команду из-за денежных задолженностей

Сообщается, что игроки не получали денег с осени прошлого года.

 

Фото: Сергей Дроняев

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