Российские фанаты пообещали устроить «фестиваль насилия» для англичан на ЧМ-2018

Российские футбольные фанаты пообещали устроить для английских болельщиков «фестиваль насилия» на чемпионате мира – 2018, который пройдет в России, передает британская пресса. Отмечается, что данные заявления были сделаны для документального фильма «Армия российских хулиганов», который вскоре будет показан на «Би-би-си».

«Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого-то — «фестиваль насилия», — сказал один из героев ленты.

В ходе чемпионата Европы 2016 года во Франции неоднократно происходили массовые столкновения между российскими и английскими болельщиками. В результате стычек один из англичан скончался.

Фото: Global Look Press

Источник: Guardian