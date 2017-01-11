Российская Футбольная Премьер-лига объявила о проведении Открытого Чемпионата РФПЛ по FIFA 17

Российская футбольная Премьер-Лига анонсировала «Открытый чемпионат РФПЛ» по виртуальному футболу. Победитель первенства представит Россию на квалификации к чемпионату мира по FIFA 17 — Ultimate Team Championship.

Отборочные этапы пройдут 22 января (платформа Sony PlayStation 4) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов Российской футбольной Прьмьер-Лиги за звание «Чемпион РФПЛ» и право на участие отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP.

Дата и место проведения финального этапа будут определены дополнительно (предположительно — февраль/март 2017г).

Главным призом является участие в международном чемпионате Ultimate Team (TM)

Данный турнир является российским отборочным этапом регионального этапа EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА).

Победитель получит уникальную квоту для участия в международном турнире, а так же бесплатный перелет и проживание.

Фото: EA Sports

Источник: официальный сайт РФПЛ