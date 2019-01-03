Роналду стал лидером по числу подписчиков в инстаграме и пообещал выиграть Лигу чемпионов

В наступившем 2019-м году Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд. На аккаунт португальца теперь подписано 150 млн человек. Такого результата до сих пор не добивался ни один человек на планете!

33-летний нападающий «Ювентуса» уверенно опережает по числу фолловеров певиц Селену Гомес (144, 5 млн) и Ариану Гранде (141,3). Ближайшие преследователи из футбольного мира – форвард «ПСЖ» бразилец Неймар и лидер «Барселоны» аргентинец Лионель Месси (105,1 млн) значительно уступают Криштиану Роналду.

Португалец не намерен останавливаться на достигнутом. Роналду понимает, что для того чтобы оставаться на пике популярности, ему необходимо продолжать забивать мячи и завоевывать трофеи. Все это нападающий намерен продолжать делать и дальше. «Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом», — приводит Football Italia слова Роналду. Ранее португалец пять раз становился победителем этого турнира: четыре в составе «Реала» и еще раз в «МЮ».

Напомним, что летом прошлого года пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешел из «Реала» в «Ювентус». Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку серии А с 14 голами после 19 туров. Всего в составе туринцев клуба он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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