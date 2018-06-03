Роналду объявил об уходе из «Реала», Терри нашел новую команду, «Монако» заинтересован в Головине. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 июня.

1. Криштиану Ронадо сообщил своим товарищам по команде, что он покидает «Реал»

Португалец объяснял свое решение тем, что ситуация в клубе усложнилась для него.

2. Джон Терри согласился перейти в «Дерби Каунти»

Настоящее время команда находится под руководством его некогда клубного напарника Фрэнка Лэмпарда.

3. Луис Суарес, Эдисон Кавани и Диего Годин вошли в состав сборной Уругвая на ЧМ

Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом определился с составом на ЧМ-2018.

4. «Монако» предложит ЦСКА 17-18 млн евро за Александра Головина

Клуб из княжества готов заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро.

5. Вратарь «Ромы» Лобонц объявил о завершении игровой карьеры

В последний раз вратарь появлялся на поле пять лет назад.

Фото: Global Look Press

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