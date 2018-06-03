Роналду объявил об уходе из «Реала», Терри нашел новую команду, «Монако» заинтересован в Головине. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 июня.
1. Криштиану Ронадо сообщил своим товарищам по команде, что он покидает «Реал»
Португалец объяснял свое решение тем, что ситуация в клубе усложнилась для него.
2. Джон Терри согласился перейти в «Дерби Каунти»
Настоящее время команда находится под руководством его некогда клубного напарника Фрэнка Лэмпарда.
3. Луис Суарес, Эдисон Кавани и Диего Годин вошли в состав сборной Уругвая на ЧМ
Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом определился с составом на ЧМ-2018.
4. «Монако» предложит ЦСКА 17-18 млн евро за Александра Головина
Клуб из княжества готов заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро.
5. Вратарь «Ромы» Лобонц объявил о завершении игровой карьеры
В последний раз вратарь появлялся на поле пять лет назад.
Фото: Global Look Press