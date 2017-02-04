Роналду — лидер списка Forbes, Агуэро и Озил могут переехать в Испанию, Диего Коста летом уедет в Китай. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Криштиану Роналду

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 3 февраля.

1. Криштиану Роналду объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

2. Месут Озил может перейти в «Барселону», также каталонцы заинтересованы в приобретении Иско.

3. «Реал» хочет заполучить Серхио Агуэро.

4. Диего Коста договорился с китайским клубом.

5. «Ювентус» может возглавить Паулу Соуза.

6. Чужой среди своих. Алексей Андронов – о Хосепе Гвардиоле.

7. Уцененный матрас. Как «Атлетико» проваливает этот сезон.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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