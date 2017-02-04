Роналду — лидер списка Forbes, Агуэро и Озил могут переехать в Испанию, Диего Коста летом уедет в Китай. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 3 февраля.
1. Криштиану Роналду объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
2. Месут Озил может перейти в «Барселону», также каталонцы заинтересованы в приобретении Иско.
3. «Реал» хочет заполучить Серхио Агуэро.
4. Диего Коста договорился с китайским клубом.
5. «Ювентус» может возглавить Паулу Соуза.
6. Чужой среди своих. Алексей Андронов – о Хосепе Гвардиоле.
7. Уцененный матрас. Как «Атлетико» проваливает этот сезон.
Фото: Global Look Press