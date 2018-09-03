Роналдо теперь президент

Двукратный чемпион мира Роналдо стал новым президентом «Вальядолида». Сегодня состоялась официальная презентация бразильца в новой должности.

По данным СМИ, экс-нападающий стал главным акционером и президентом испанского клуба, потратив на него 30 млн евро. Эта сумма автоматически закроет нынешний долг «пуселы» в размере 25 млн евро. Как сообщается, Карлос Суарес, который занимал должность президента до прихода Роналдо, продолжит работать в команде на должности генерального директора.

По итогам сезона 2017/18 «Вальядолид» вернулся в Ла Лигу. После трех туров «бело-фиолетовые» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Вальядолида»