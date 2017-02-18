Роналдо рассказал, почему покинул «Барселону», сыграв всего 1 сезон

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и мадридского «Реала» Роналдо рассказал, почему играл за сине-гранатовых всего один сезон. Он заявил, что контракт был абсурдным.

«Это был замечательный опыт, однако у меня не было возможности остаться в «Барселоне». И не по моей вине. Я уже достиг соглашения о продлении контракта с клубом. Это было за месяц до окончания чемпионата Испании. Но спустя неделю президент клуба и адвокат сказали, что контракт, заключенный с «Барселоной», является абсурдом. Они приняли бы предложение любого клуба, который заплатил бы за меня 29 млн долларов.

В «Барселоне» до сих пор проявляют подобные качества в переговорах», — заявил Роналдо.

Цвета каталонского клуба экс-футболист сборной Бразилии защищал с 1996 по 1997 год.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN