Роналдо о симуляциях Неймара: «Таким образом он хочет предотвратить дальнейшие удары по ногам»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре Неймара на ЧМ-2018. По его мнению, бразилец симулирует, чтобы защитить себя.

«Все мы ожидали большего от Неймара на чемпионате мира. Он главный нападающий страны, от него ожидали большего.

Ему что-то мешало, ограничивало его. Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был чем-то ограничен на поле.

Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то еще. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молод и талантлив, но также несет большую ответственность.

Что касается его симуляций, то я с ним общался на эту тему. Он сказал, что таким образом хочет предотвратить дальнейшие удары по ногам.

Не стоит обращать внимание на социальные сети и мемы, связанные с симуляциями Неймара. Множество креативных людей заняты созданием мемов. Все, что происходит на поле, уже стало мемом», – сказал Роналдо.

Фото: Global Look Press

Источник: As