Роналдиньо желает вернуться в профессиональный футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо намерен вернуться в футбол в 2017 году. Футболист желает подписать контракт с клубом, принимающим участие в Кубке Либертадорес.

«Да, он хочет вернуться в 2017 году. После спокойного года, по ходу которого мы имели возможность летать по миру, путешествовать, открывать для себя другие страны и проводить время с замечательными людьми. Мы наслаждались этим временем. Теперь Роналдинью намерен снова играть. Рассчитываем договориться с клубом, который участвует в Кубке Либертадорес» — заявил брат и агент футболиста Роберто де Ассиса.

Напомним, последним клубом 36-летнего бразильца был «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году. Несколько месяцев назад поступила информация о том, что легендарный бразилец может вернуться в «Барселону» в качестве посла, чтобы помогать клубу открывать новые границы и продвигать бренд.

Основным претендентом на Роналдиньо называется «Коритиба», желающая заполучить легендарного футболиста любой ценой.

Фото: Global Look Press

Источник: Ovacion Digital