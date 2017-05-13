Роналдиньо: «Проведу серию прощальных матчей в командах, за которые выступал»

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо сегодня прибыл в Казань. Игрок высказался о будущем лидера мирового футбола.

«Роналду или Месси? Из них нельзя определить лучшего, выделяются оба. Но я считаю, что скоро их затмит Неймар. У моего соотечественника большой талант.

Мой прощальный матч? Я планирую провести не одну встречу, а сразу несколько матчей. Проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл», – заявил форвард.

Напомним, сегодня бразилец принимал участие в открытии парка Кубка конфедераций в столице Татарстана. Данный турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС