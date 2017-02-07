Роналдиньо призвал Неймара идти по пути великих бразильцев «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о роли нападающего Неймара в каталонском клубе. Также легендарный бразилец высказался о Лионеле Месси.

«Неймар – звезда, он прекрасно справляется со своей работой. Это просто удовольствие наблюдать, что еще один бразилец творит историю. Он является одним из лучших игроков в мире.

Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли двери мне – и я сделал то же самое для Неймара. Приятно видеть успехи бразильцев, которые сделали свои имена в «Барселоне». В свое время Неймар добьется многого, как раньше сделали это мы.

Месси – лучший игрок в мире, и нет никого сопоставимого с ним. Он добился этого, потому что с самого своего первого выхода на поле и до сегодняшнего дня он не изменился – он всего себя отдает игре.

В тот момент, когда он забил свой первый гол за основной состав «Барсы», — началась новая глава истории футбола. Я тогда отдал пас на него – это здорово, что я являюсь частью его первых шагов в профессиональном футболе», — сказал Роналдиньо.

Стоит напомнить, что 5 февраля 36-летний бразилец официально стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.