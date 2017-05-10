Роналдиньо примет участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Роналдиньо

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо в ближайшее время посетит Россию. Футболист будет участвовать в торжестве по случае старта Кубка конфедераций.

Южноамериканец будет открывать парк Кубка конфедераций в Казани. Церемония состоится 13 и 14 мая у местного стадиона «Центральный». Помимо Роналдиньо в открытии примет участие олимпийский чемпион-1996 в составе сборной Нигерии Джей-Джей Окоча.

Пришедшие на праздник посетители не только получат возможность сфотографироваться с трофеем данного турнира, но и смогут выиграть билеты на матчи соревнований. Напомним, Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба оргкомитета «Россия-2018»

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