Роналдиньо: «Месси, Неймар, Суарес – феноменальные футболисты»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Роналдиньо

Экс-игрок «Барселоны» рассказал, как бы он играл сейчас в клубе, если бы были такие партнеры по нападению. Особенно бразилец отметил Неймара.

«Я не люблю сравнений. И Месси, и Неймар, и Суарес – феноменальные футболисты. Если бы я играл с ними в одной команде, то забил бы в два раза больше голов.

Неймар показывает фантастическую игру. Приятно видеть, что еще один бразилец творит историю. Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли двери мне, а я сделал то же самое для Нея», – заявил Роналдиньо.

Стоит напомнить, что 5 февраля 36-летний бразилец официально стал послом каталонского клуба.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.

«Барса» отстает от «Реала» на 1 очко, но у мадридского клуба 2 матча в запасе.

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Никита Пронин

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