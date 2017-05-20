Роналдиньо: «Финал ЧМ-2018 Россия – Бразилия возможен»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо оценил вероятность выхода в финал ЧМ-2018 своей команды и сборной России. Бразилец не против такого завершения турнира.

– Чемпионат мира только через год, но Бразилия уже там. Она – главный фаворит?

– Не люблю слово «фаворит». На прошлом чемпионате мира мы тоже были фаворитами, но все сложилось не так, как все ожидали. Зато год назад на Олимпиаде наши игроки завоевали золотые медали. И сейчас наша команда играет удачно, помогла смена главного тренера.

– Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия?

– Все возможно. Это было бы очень красиво, — сказал Роналдиньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс