Рональд Куман: «Я разочарован ситуаций с Руни, но он сыграет против «Тоттенхэма»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поможет своей команде в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», несмотря на то что был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказал главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

«Я очень разочарован сложившейся ситуацией. Мы говорили с ним во вторник. Клуб будет рассматривать любые дисциплинарные вопросы в соответствующее время, но в субботу он сыграет», — сказал Куман.

Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 9 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»