Рональд Куман возглавил сборную Голландии, в АПЛ может быть введена зимняя пауза. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 февраля.
1. Рональд Куман возглавил сборную Голландии
54-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов.
2. «Зенит» хочет приобрести Романа Емельянова
Полузащитник «Урала» в ближайшее время может перебраться в Петербург.
3. В АПЛ может быть введена зимняя пауза
Руководство лиги рассматривает вариант с предоставлением командам отдыха в январе.
4. Гаэль Какута может перейти в «Спартак»
Сейчас 26-летний форвард выступает на правах аренды за французский «Амьен».
5. Александр Кержаков разводится с женой
По словам знакомых, Александр и его супруга Милана уже почти год не живут вместе.
Фото: Global Look Press