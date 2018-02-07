Рональд Куман возглавил сборную Голландии, в АПЛ может быть введена зимняя пауза. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 февраля.

1. Рональд Куман возглавил сборную Голландии

54-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов.

2. «Зенит» хочет приобрести Романа Емельянова

Полузащитник «Урала» в ближайшее время может перебраться в Петербург.

3. В АПЛ может быть введена зимняя пауза

Руководство лиги рассматривает вариант с предоставлением командам отдыха в январе.

4. Гаэль Какута может перейти в «Спартак»

Сейчас 26-летний форвард выступает на правах аренды за французский «Амьен».

5. Александр Кержаков разводится с женой

По словам знакомых, Александр и его супруга Милана уже почти год не живут вместе.

Фото: Global Look Press

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