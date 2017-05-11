Рональд Куман: «У Баркли еще неделя на ответ по новому контракту»

Полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Росс Баркли должен до конца следующей недели принять решение о своём будущем. Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

По словам голландского специалиста, если 23-летний футболист не подпишет предложенный ему новый контракт, то летом будет продан. Действующее соглашение Баркли с «Эвертоном» истекает в 2018 году.

«Руководство долго работает над тем, чтобы сохранить Росса. Всё зависит от игрока, но мы не будем ждать до августа. На следующей неделе нам нужен ответ. Уходя на каникулы, мы либо продлим контракт, либо продадим Баркли. Если ему нужно больше времени, значит у него есть сомнения», — сказал Куман.

В текущем сезоне Росс Баркли провёл за «Эвертон» 34 игры в АПЛ, забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»