Рональд Куман может возглавить сборную Голландии

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Куман

Руководство Королевского футбольного союза Голландии находится в поисках нового главного тренера после отставки Данни Блинда. Одним из кандидатов является рулевой «Эвертона» Рональд Куман.

«Нам нужен человек, который будет развивать голландский футбол в правильном направлении. Рональд Куман может стать этим человеком. Но он в клубе, как и большинство тренеров, кандидатуры которых мы рассматриваем.

Иностранный тренер? Мы рассматриваем все варианты», — сказал Директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо.

После поражения от сборной Болгарии Данни Блинд был отставлен с поста главного тренера голландской сборной.

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbal International

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Иванович

Бранислав Иванович прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта «Зенитом»

Тоттенхэм

Джейми Каррагер: «Я большой фанат «Тоттенхэма» и Маурисио Почеттино»

«Атлетик» опроверг информацию о переходе Эрреры в МЮ

Добавить комментарий

Войти с помощью: 