Рональд Куман может возглавить сборную Голландии

Руководство Королевского футбольного союза Голландии находится в поисках нового главного тренера после отставки Данни Блинда. Одним из кандидатов является рулевой «Эвертона» Рональд Куман.

«Нам нужен человек, который будет развивать голландский футбол в правильном направлении. Рональд Куман может стать этим человеком. Но он в клубе, как и большинство тренеров, кандидатуры которых мы рассматриваем.

Иностранный тренер? Мы рассматриваем все варианты», — сказал Директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо.

После поражения от сборной Болгарии Данни Блинд был отставлен с поста главного тренера голландской сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International