Рональд Куман: «Баркли точно уйдет из «Эвертона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Росс Баркли

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подтвердил, что полузащитник Росс Баркли покинет клуб этим летом. Соглашение 23-летнего футболиста с «ирисками» истекает летом 2018 года, договориться о новом контракте стороны не сумели.

«Все не так сложно. Мы предложили ему подписать новый контракт. Это было действительно хорошее предложение, но он отказался и сказал мне, что ищет новый вызов. Ладно, он больше не входит в планы клуба на будущее. Это его решение. Я должен уважать его.

Точно ли он уйдет? Да, 100%. Но, насколько я знаю, пока у него нет ни одного предложения», — сказал Куман.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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