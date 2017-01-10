Ромуло подпишет трехлетний контракт с «Фламенго»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ромуло

Полузащитник «Спартака» Ромуло сумел договориться с клубом о расторжении контракта. 26-летний хавбек намерен перейти в «Фламенго».

 Однако препятствием для оформления сделки было желание «Спартака» получить за Ромуло компенсацию.

По данным источника, этот вопрос теперь улажен, и в самое ближайшее время будет объявлено о переходе хавбека в «Фламенго».

 Ожидается, что контракт Ромулу с «Фламенго» будет рассчитан на три года. Сторонам осталось уладить только ряд бюрократических вопросов.

Фото: Global Look Press
Источник: FutRio

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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