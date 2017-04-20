Ромелу Лукаку желает вернуться в «Челси»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку намерен сменить клуб грядущим летом. Бельгиец желает присоединиться к «Челси», а «ириски» хотят продать его в «МЮ».

Как сообщают британские СМИ, бельгийский форвард желает вернуться в «Челси». При этом у «Эвертона» не самые лучшие отношения с «Челси» из-за сорвавшегося трансфера защитника Джона Стоунза, поэтому мерсисайдцы предпочли бы продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед».

Ливерпульский клуб надеется удержать Лукаку и требует за него 100 миллионов фунтов, но если игрок подаст трансферный запрос, «Эвертон» будет вынужден отпустить его в «Челси».

Как сообщается, боссы «Эвертона» были шокированы отказом Лукаку продлить контракт, срок которого истекает летом 2019 года. Все условия новой 5-летней сделки были согласованы, форвард отказался от продления соглашения за день до официального подписания.