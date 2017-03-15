Ромелу Лукаку заинтересовал «Милан»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб готов к борьбе за бельгийского форварда с рядом топ-клубов.

По имеющейся информации, в апреле этого года «Милан» наконец-то будет продан китайским инвесторам, после чего россонери получат существенную финансовую поддержку. Летом «Милан» будет готов побороться за Лукаку, который обозначен главной трансферной целью клуба в летнее трансферное окно.

Напомним, Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2019 года. «Эвертон» оценивает Лукаку в 80 млн евро. На нападающего «Эвертона» также претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Атлетико» и «ПСЖ»

Бельгийский форвард играет за «ирисок» с 2013 года. В текущем сезоне 23-летний бельгиец забил за «Эвертон» 19 мячей в 27 матчах АПЛ и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato