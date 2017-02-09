Ромелу Лукаку задержится в «Эвертоне» надолго

Бельгийский нападающий должен продлить контракт с «синими». Об этом сообщил его агент.

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Ирисок» Ромелу Лукаку, заявил, что игрок не планирует уходить из «Эвертона» и вскоре продлит соглашение. Действующий контракт Лукаку с командой рассчитан до 2019 года. После подписания, 23-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «синих».

«Нет никаких проблем в переговорах между «Эвертоном» и Лукаку. Ромелу подпишет новое соглашение с клубом».

В текущем сезоне на счету бельгийца 16 голов и четыре результативных передачи в 23 играх АПЛ. Ему остался один мяч до Данкана Фергюсона – рекордсмена «Эвертона» по голам (60) в Премьер-Лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT