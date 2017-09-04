Ромелу Лукаку: «Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ромелу Лукаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал подписание контракта манкунианцев с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Соглашение со шведским игроком подписано на один год.

«Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Я не боюсь конкуренции с ним.

Дела у меня идут хорошо. Тренер очень помог мне быстро адаптироваться, поэтому все хорошо. Теперь я работаю с тренером, под руководством которого хотел играть уже очень давно. Вместе с ним мы хотим сделать что-то особенное», — сказал Лукаку.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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