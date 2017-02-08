Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в «Челси». Ранее сообщалось, что клуб хочет приобрести нового нападающего независимо от того, покинет клуб Диего Коста или нет.

Как сообщают британские СМИ, главной целью главного тренера лондонского клуба Антонио Конте является Альваро Мората, который нерегулярно выступает за «Реал». Однако к нему также проявляют интерес «Арсенал» и «Ювентус».

Другим вариантом для «Челси» может стать Лукаку, который выступает за «ирисок» с 2013 года, а до этого защищал цвета «Челси». Сам форвард горит желанием перейти в топ-клуб для того, чтобы выступать на более высоком уровне и играть в Лиге чемпионов.

В этом сезоне 23-летний бельгиец провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard