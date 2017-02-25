Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром «Эвертона» в АПЛ за всю историю

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку отметился забитым мячом в матче 26-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0). Данный гол стал для 23-летнего бельгийца 60-м в рамках чемпионата за все время своего выступления в клубе.

Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром «Эвертона» в английской Премьер-лиге за всю историю, сравнявшись по количеству голов с экс-нападающим «ирисок» Данканом Фергюсоном.

Напомним, Лукаку выступает за «Эвертон» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за клуб из Ливерпуля в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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