Ромелу Лукаку расторг контракт с Райолой и начал работать с агентством рэпера Jay-Z

Автор: Михаил Серебряков 0

Romelu Lukaku

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сменил агента. Теперь интересы футболиста будет отстаивать не менее известная личность.

Бельгиец договорился о расторжении контракта с Мино Райолой и подписал соглашение с агентством Roc Nation Sports. Его основателем является известный американский рэпер и продюсер Jay-Z.

Крупнейший клиент RNS в футболе – защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг. Также их клиентом является форвард баскетбольных «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрэнт

В этом сезоне Лукаку провел в составе «Манчестер Юнайтед» 33 игры и забил 16 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник:  инстаграм Roc Nation Sports

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дуглас Коста

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дугласа Косту

Топ-10 голов выходных. Спасение Неманьи Матича, шедевр Лео Месси, чудо Пауло Дибалы и многое другое

Thomas Tuchel 2

Томас Тухель сменит Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 