Ромелу Лукаку расторг контракт с Райолой и начал работать с агентством рэпера Jay-Z

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сменил агента. Теперь интересы футболиста будет отстаивать не менее известная личность.

Бельгиец договорился о расторжении контракта с Мино Райолой и подписал соглашение с агентством Roc Nation Sports. Его основателем является известный американский рэпер и продюсер Jay-Z.

Крупнейший клиент RNS в футболе – защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг. Также их клиентом является форвард баскетбольных «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрэнт

В этом сезоне Лукаку провел в составе «Манчестер Юнайтед» 33 игры и забил 16 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Roc Nation Sports