Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дмитрий Темников 0

Ромелу Лукаку

Бельгийский футболист «Эвертона» Ромелу Лукаку перешел в другую команду из Англии. Нападающий подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Клуб рад объявить о достижении договоренности с«Эвертоном» по сумме трансфера Ромелу Лукаку. Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдёт процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», — такая запись появилась на официальном сайте «красных дъяволов».

За «ирисок» 24-летний форвард выступал с 2013 года. Ранее Лукаку играл за такие английские клубы, как «Вест Бромвич» и «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уэйн Руни

Уэйн Руни может перейти в «Сток Сити» за 52 миллиона евро

Гризманн

Антуан Гризманн согласовал условия перехода в «Манчестер Юнайтед»

Гризманн

Антуан Гризманн: «Мой уход из «Атлетико»? Это бы стало большим ударом для команды»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 