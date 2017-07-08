Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский футболист «Эвертона» Ромелу Лукаку перешел в другую команду из Англии. Нападающий подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Клуб рад объявить о достижении договоренности с«Эвертоном» по сумме трансфера Ромелу Лукаку. Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдёт процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», — такая запись появилась на официальном сайте «красных дъяволов».

За «ирисок» 24-летний форвард выступал с 2013 года. Ранее Лукаку играл за такие английские клубы, как «Вест Бромвич» и «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»