Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с «Эвертоном»

«Эвертон» может потерять своего лидера. Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт.

Действующий контракт Ромелу с ливерпульским клубом рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось, что нападающему был предложен новый договор сроком на 5 лет на улучшенных финансовых условиях. Однако он отказался продлевать соглашение.

Ромелу Лукаку играет за «ирисок» с 2013 года. В текущем сезоне 23-летний бельгиец забил за «Эвертон» 19 мячей в 27 матчах АПЛ и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports