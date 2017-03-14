Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с «Эвертоном»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Ромелу Лукаку

«Эвертон» может потерять своего лидера. Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт.

Действующий контракт Ромелу с ливерпульским клубом рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось, что нападающему был предложен новый договор сроком на 5 лет на улучшенных финансовых условиях. Однако он отказался продлевать соглашение.

Ромелу Лукаку играет за «ирисок» с 2013 года. В текущем сезоне 23-летний бельгиец забил за «Эвертон» 19 мячей в 27 матчах АПЛ и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

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