Ромелу Лукаку обновил свой рекорд по голам за сезон в АПЛ

В игре 28-ого тура АПЛ «Эвертон» победил «Вест Бровмич» со светом 3:0. На счету бельгийского форварда «ирисок» третий мяч в ворота гостей.

Этот мяч стал девятнадцатым в сезоне для бельгийского форварда. Таким образом, Лукаку обновил личный рекорд по количеству голов в АПЛ за сезон.

Всего на счету игрока 62 гола за «Эвертон» в 131 игре премьер-лиги. Ранее лучшим результатом 23-летнего нападающего были 18 мячей в сезоне-2015/16.

Ромелу Лукаку догнал лидировавшего в бомбардирской гонке Харри Кейна из «Тоттенхэма». На счету обоих форвардов теперь по 19 мячей в текущем розыгрыше АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Sky Sports