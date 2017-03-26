Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси» за 70 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Лукаку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку во время летнего трансферного окна может перейти в «Челси». 23-летний бельгиец изъявил желание вернуться в лондонский клуб, цвета которого защищал с 2011 по 2014 год.

Сумма возможной сделки оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт Лукаку с «Эвертоном» рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «ирисок» в АПЛ 27 матчей, в которых забил 21 гол и отметился пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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