Ромелу Лукаку: «Чтобы стать лучшим нападающим в мире, мне нужна правильная команда»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал, почему он не будет переподписывать контракт с «Эвертоном». Бельгиец отметил, что он может стать форвардом мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.

«У «Эвертона» большая история, но нельзя жить прошлым, нужно писать настоящую историю. Мы всегда говорим о 70-80-х годах, как все было прекрасно. Но и мы, и болельщики хотим выигрывать трофеи сейчас. Никакого неуважения с моей стороны нет, вы же понимаете, о чем я говорю. Нельзя только забивать голы и ничего не выигрывать.

Иногда я разговариваю с Компани. Он говорит: «Ромелу, когда я только пришел в «МС», мы выигрывали трофей за трофеем». Их могут критиковать, а они выигрывают Кубок Англии, Кубок лиги, то, чего хотим мы как игроки.

Я являюсь одним из лучших бомбардиров в лиге. Могу ли я стать лучшим в мире? Определенно. Но, чтобы добиться этого, нужна правильная команда, чтобы показать себя. Хочу, чтобы моя команда была лучшей, чтобы она выиграла столько титулов, сколько возможно», — заявил Ромелу Лукаку.

Напомним, ранее Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с «Эвертоном». Текущее соглашение истекает летом 2019 года.

В текущем розыгрыше АПЛ бельгийский форвард принял участие в 27 матчах, в которых отметился 19 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph