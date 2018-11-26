Роману Зобнину потребуется операция, сроки восстановления неизвестны

Автор: Владислав Маслов 0

У футболиста «Спартака» подозрение на рецидив травмы колена. По предварительным данным, потребуется хирургическое вмешательство.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, вероятно, повредил связки колена.

Сегодня стало известно, что игрок сборной России прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где проходит углубленное медицинское обследование.

По предварительным данным, Зобнин повредил связки левого колена или мениск. Ему потребуется операция. Сроки восстановления не называются.

24-летний хавбек появился на поле в матче с «Крыльями Советов» на 72-й минуте и сыграл всего 13 минут.

Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связки правого колена, вследствие чего не появлялся на поле в течение полугода.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

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