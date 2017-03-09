Роман Зозуля расторг арендное соглашение с «Райо Вальекано»

Украинский нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля не будет выступать в «Райо Вальекано». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

В конце января украинец перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако фанаты команды устроили акцию протеста в связи с переходом игрока, поддерживающего нацистские взгляды. В итоге 27-летний форвард был отзаявлен клубом из Вальканеса. А сегодня руководство «пчел» официально разорвало контракт с Зозулей.

В связи с тем, что футболист играл в трех командах за один год, ФИФА запретила Роману выступать до конца сезона. Однако позже организация разрешила нападающему перейти в другой клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca